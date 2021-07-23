دواوين حكام عجمان والفجيرة وأم القيوين تنعى مريم المعلا

المصدر: أم القيوين - وام

نعى ديوان صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، المغفور لها الشيخة مريم بنت علي بن راشد المعلا، أرملة المغفور له الشيخ سلطان بن أحمد المعلا ووالدة كل من الشيخ محمد وصلاح بن سلطان بن أحمد المعلا التي وافتها المنية ظهر أمس.

وفيما يلي نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) صدق الله العظيم، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان صاحب السمو حاكم عجمان المغفور لها الشيخة مريم بنت علي بن راشد المعلا التي وافتها المنية ظهر أمس. ( أم القيوين - وام)

ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم عجمان إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وإلى أبناء الفقيدة بأحر التعازي والمواساة، داعين الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنها فسيح جناته.

كما نعى ديوان صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، المغفور لها الشيخة مريم بنت علي بن راشد المعلا أرملة المغفور له الشيخ سلطان بن أحمد المعلا ووالدة كل من الشيخ محمد وصلاح بن سلطان بن أحمد المعلا التي وافتها المنية ظهر أمس.

وفيما يلي نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) صدق الله العظيم، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان صاحب السمو حاكم الفجيرة المغفور لها الشيخة مريم بنت علي بن راشد المعلا التي وافتها المنية ظهر أمس.

ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم الفجيرة إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وإلى أبناء الفقيدة بأحر التعازي والمواساة داعين الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنها فسيح جناته.

ونعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، المغفور لها بإذن الله، الشيخة مريم بنت علي بن راشد المعلا، أرملة المغفور له بإذن الله، الشيخ سلطان بن أحمد المعلا، ووالدة الشيخ محمد وصلاح بن سلطان بن أحمد المعلا، التي وافتها المنية ظهر أمس.

وفيما يلي نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) صدق الله العظيم، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، المغفور لها بإذن الله تعالى، الشيخة مريم بنت علي بن راشد المعلا، التي وافتها المنية ظهر أمس.

ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم أم القيوين، إلى أبناء الفقيدة، بأحر التعازي والمواساة، وأن يرحمها الله بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنها فسيح جناته.. (إنا لله وإنا إليه راجعون).

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز