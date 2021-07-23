طقس الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس خلال الفترة من الجمعة إلى الثلاثاء صحوا إلى غائم جزئيا يصبح مغبرا أحيانا.

وفيما يلي التفاصيل:

الجمعة: يكون الطقس صحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً - فرصة تكون بعض السحب الركامية قد تكون ممطرة شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون نشطة إلى قوية مع السحب، مثيرة للغبار، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي و في بحر عمان.

السبت: الطقس سيكون صحوا إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية قد تكون ممطرة شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون نشطة إلى قوية مع السحب، مثيرة للغبار، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س. والبحر خفيف الموج في الخليج العربي و في بحر عمان.

الأحد: يكون الطقس غائما جزئياً ومغبرا أحياناً، مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية شرقاً. الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة مع السحب، مثيرة للغبار، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي و في بحر عمان.

ويوم الاثنين يكون الطقس غائما جزئياً ومغبرا أحياناً، مع ظهور السحب شرقاً بعد الظهر قد تكون ركامية. الرياح جنوبية غربية تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر: خفيف الموج في الخليج العربي و في بحر عمان.



أما يوم الثلاثاء، فسيكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً. الرياح جنوبية غربية تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة مع السحب، مثيرة للغبار، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي و في بحر عمان.

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