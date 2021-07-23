«فايزر» يوفر الحماية لسنوات ضد سلالات «كوفيد19»

المصدر: دبي - البيان

تأثير فعال للقاح «فايزر» ضد فيروس «كورونا» المستجد وسلالاته المتحورة، رصدته دراسات وتقارير عالمية، حيث أكدت أنه يوفر الحماية من المرض لسنوات وربما مدى الحياة.

وأظهرت نتائج دراسة أمريكية حديثة نشرت في مجلة «نيتشر» أن معظم الأشخاص الذين تم تطعيمهم بلقاحات الحمض النووي الريبوزي الرسول (mRNA) قد لا يحتاجون إلى معززات (جرعات إضافية)، طالما أن الفيروس والسلالات الجديدة منه لا تتطور كثيراً.

وبناء على هذه النتائج، رجح العلماء في الدراسة الجديدة أن تستمر المناعة لسنوات، وربما مدى الحياة لدى الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس وتم تطعيمهم لاحقاً.

وقام فريق بحثي بدراسة بيانات 41 شخصاً، من بينهم ثمانية لديهم تاريخ من الإصابة بالفيروس، وقد تم تطعيمهم جميعاً بجرعتين من لقاح «فايزر»، وأخذ الفريق عينات من الغدد الليمفاوية لـ 14 شخصاً بعد ثلاثة وأربعة وخمسة وسبعة و 15 أسبوعاً بعد الجرعة الأولى.

ووجد الباحثون أنه بعد 15 أسبوعاً من الجرعة الأولى من اللقاح، كان المركز الجرثومي لا يزال نشطاً للغاية في جميع المشاركين الـ 14، وأن عدد خلايا الذاكرة «بي» التي تعرفت على الفيروس لم ينخفض.

وكشفت دراسة أخرى نُشرت يوم الأربعاء الماضي أن الحصول على جرعتين من لقاحي «فايزر» أو«أسترازينيكا»، لهما نفس الفعالية تقريباً ضد متحور دلتا الفيروسي القابل للانتقال بدرجة كبيرة، كما هو الحال مع البديل ألفا المهيمن سابقاً.

وقال الباحثون إن تلك اللقاحات فعالة للغاية ضد متغير دلتا الذي يعد حالياً البديل السائد للفيروس في كافة أنحاء العالم، مؤكدين في دراستهم المنشورة بمجلة «نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسن» أن الحصول على الجرعتين المطلوبتين ضروري لتوفير الحماية العالية ضد الفيروس.

وأشارت الدراسة إلى أن الحصول على جرعتين من لقاح «فايزر» كان فعالاً في منع أعراض المرض من متغير دلتا بنسبة 88%، مقارنة بـ 93.7% ضد متغير ألفا، وعثر الباحثون على أن الحصول على جرعتين من لقاح أسترازينيكا فعال بنسبة 67% ضد متغير دلتا، وبنحو 74.5% ضد متحور ألفا.

وأفاد تقرير أمريكي عن متحور«لامبدا» الذي تم اكتشافه لأول مرة في بيرو خلال أغسطس 2020، وانتشر في أمريكا الجنوبية، بأن لقاح فايزر فعال ويعمل بشكل جيد ضد هذا الفيروس الناشئ من «كوفيد19»، وهو ما ينطبق كذلك على «مودرنا».

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