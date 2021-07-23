بلدية دبي استراتيجية مكافحة متكاملة لآفات الصحة العامة

المصدر: دبي ـ وائل نعيم

أكدت بلدية دبي أنها تطبق استراتيجية المكافحة المتكاملة والمتمثلة في استخدام عدة طرق متوافقة ومتجانسة لمكافحة آفات الصحة العامة وخاصة الغربان، وتستخدم البلدية عدة طرق في مكافحة الغربان والتي تتمثل استخدام الطعوم والمصايد. كما تقوم بالتنسيق مع بعض الشركات بإجراء دراسات وتجارب علمية وبيئية ومهنية لتقييم فعالية استخدام الصقور لمكافحة الغربان.

وتعمل بلدية دبي من خلال فرق عمل متخصصة لأداء وتنفيذ خطط العمل المعتمدة المتمثلة في عمليات مسح ومراقبة ومكافحة آفات الصحة العامة في مواقع تكاثرها وانتشارها ويشمل الغربان بالمناطق السكنية والسياحية والتجارية والحدائق العامة والشواطئ، وتلقت بلدية دبي خلال النصف الأول 41 بلاغاً وشكوى واحدة تتعلق بالغربان خلال النصف الأول من العام الجاري.

تأهيل الشركات

وأشارت بلدية دبي إلى أنه تم تأهيل شركات مكافحة الحشرات العاملة في دبي وفقاً لاشتراطات محددة حسب الأمر المحلي رقم «11» لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي ولائحته التنفيذية، حيث تم تأهيل 34 شركة تعمل كشريك استراتيجي لتنفيذ عمليات مكافحة الغربان في المناطق الاستثمارية ومناطق التطوير العقاري والمناطق السياحية والفنادق والمنشآت والهيئات الحكومية وشبه الحكومية والتجارية وغير التجارية وذلك بالتنسيق مع قسم مكافحة آفات الصحة العامة ببلدية دبي وفقاً لإجراءات عمل ومعايير محددة ومعتمدة. كما يلزم الأمر المحلي رقم «11» كافة المؤسسات ذات العلاقة بالصحة العامة والمنشآت التجارية وغير التجارية والمباني والمصانع ومراكز التسوق والمواقع الإنشائية بالتعاقد مع شركات مكافحة الحشرات المعتمدة لتتولى مهام عمليات آفات الصحة العامة وتتضمن مكافحة الغربان.

حملات

ويقوم قسم مكافحة آفات الصحة العامة بالاستجابة للبلاغات الواردة من مركز اتصال بلدية دبي عبر الرقم 800900 أو عبر تطبيق «24/‏‏7» بخصوص طلبات الخدمة الخاصة بآفات الصحة العامة وتشمل الغربان وذلك في المناطق الخاضعة للبلدية، كما يقوم القسم بتنظيم حملات لمكافحة الغربان في هذه المناطق، وأما بخصوص الغربان في المناطق الاستثمارية ومناطق التطوير العقاري والمناطق السياحية والفنادق والمنشآت والهيئات الحكومية وشبه الحكومية والتجارية وغير التجارية فيتم تنفيذ حملات مكافحة الغربان عن طريق شركات مكافحة الحشرات المعتمدة وذلك بالتنسيق مع قسم مكافحة آفات الصحة العامة وفقاً لإجراءات عمل ومعايير محددة.

وأوضحت بلدية دبي أنه فيما يخص مهاجمة الغربان للجمهور وتعرضهم للأذى لم يتلق قسم مكافحة آفات الصحة العامة أي شكاوى رسمية من الجمهور عبر نظام الشكاوى المؤسسي.

وأفادت بأن الأضرار التي يمكن أن تسببها الغربان هي أضرار بيئية تتلخص في انخفاض أعداد الطيور المحلية، حيث إن الغربان تتغذى على بيوض هذه الطيور، مما يشكل خللاً على التوازن البيئي، كما وتعتبر مصدر إزعاج للقاطنين بالإمارة وتشوه المنظر الجمالي لمدينة دبي.

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