15099 أضحية استقبلتها مقاصب دبي أول وثاني أيام العيد

المصدر: دبي ـ وائل نعيم

استقبلت مقاصب دبي خلال أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك 15099 أضحية، منها: 6142 أضحية للأفراد و4805 أضحيات للجمعيات الخيرية، و2778 من خلال التطبيقات الذكية و1374 للملاحم.

إجراءات احترازية

وقام داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي بإجراء جولة تفقدية شملت مقاصب دبي، بهدف التأكد من جودة تقديم خدماتها للجمهور بكل كفاءة وفاعلية.

وتم خلال الجولة الاطلاع على نقاط تقديم الخدمة في المقاصب ومرافقها وآليات العمل، لضمان تقديمها للخدمات بكل سلاسة ومرونة، بالإضافة إلى التسهيلات التي يتم تقديمها لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، وذلك تجسيداً لاهتمام الدائرة بمختلف فئات المجتمع.

وبدأت مقاصب دبي التابعة لبلدية دبي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال التعاون مع مجموعة من التطبيقات الذكية لشراء المواشي، دون الحاجة لحضور المتعامل إلى المقصب، كما وفرت خدمة التوصيل للمنازل.

وتحرص مقاصب دبي على بذل كافة الجهود الرامية إلى إسعاد المتعاملين، وتقديم خدمات ذات جودة عالية تتوافق مع تطلعاتهم واحتياجاتهم، مع الأخذ بعين الاعتبار تقليل ساعات الانتظار والسرعة في تقديم الخدمات، بالإضافة إلى حرص المقاصب على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية التي تستهدف الحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، حيث يأتي التزام المقاصب في الإمارة بمختلف المتطلبات الصحية في المقام الأول.

وأطلقت مقاصب دبي مجموعة من المبادرات الرامية إلى تحفيز وتشجيع أفراد المجتمع ومختلف الفئات من الشركاء وتجار المواشي والملاحم وموزعي اللحوم على استخدام التطبيقات الذكية، بهدف الاستفادة من مزاياها المتعددة وسلاسة الخدمات التي يتم تقديمها من خلالها، بالإضافة إلى توفير أماكن مجهزة بشكل مثالي لتجهيز اللحوم بعد إجراء الفحص البيطري وذبح المواشي والكشف البيطري النهائي تمهيداً لتوصيلها إلى منازل المتعاملين، دون الحاجة لحضورهم الشخصي إلى المقاصب، الأمر الذي يسهم في تقليل عدد زوار مراكز الخدمة وتعزيز مكانة إمارة دبي في مجال الخدمات الذكية.

طاقة استيعابية

وتبلغ الطاقة الاستيعابية في مقاصب دبي صالة القصيص 180 ذبيحة في الصالة، وفي صالة ديرة 130ذبيحة في الساعة، ومقصب القوز 150 ذبيحة في الساعة، وأما في الليسيلي 150 ذبيحة في الساعة، ومقصب حتا 80 ذبيحة في الساعة، وفي صالة المواشي الكبيرة 10 ذبائح في الساعة. إلى جانب المقصب السريع وهو عبارة عن صالة يوجد بها 6 خطوط تشغل في الأعياد فقط كل خط يعمل بطاقة استيعابية 50 ذبيحة في الساعة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز