12 متدرباً يختتمون دورة الرماية لضباط أكاديمية شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

شهد العقيد سلطان علي خميس الشامسي نائب مدير أكاديمية شرطة دبي بالوكالة، حفل تخريج دورة الرماية للضباط المستوى الأول رقم 1، التي انعقدت في منطقة الروية، وصالة الرماية بأكاديمية شرطة دبي، بمشاركة 12 متدرباً من شرطة دبي.

وأكد العقيد الشامسي، حرص الإدارة العليا للأكاديمية، على ترجمة توجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، في مجال تطوير وتحسين قدرات رجال الأمن، وتنمية مهاراتهم، لتمكينهم من تأدية الأعمال الموكلة إليهم بقدرات ومهارات عالية.

وقال المقدم خليفة السويدي مدير مدرسة الرماية: إن الدورة هدفت إلى رفع مستوى أداء وكفاءة المشاركين في الرماية وإجادتها، وتأهيلهم للتعامل مع الأهداف بكفاءة عالية، وإن البرنامج التدريبي للدورة، ركز على الجانب التطبيقي العملي، واتخاذ كافة احتياطات الأمان، وعناصر الرمي، والرماية من عدة مسافات، والوضعيات المختلفة.

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