4138 مخالفة عدم إعطاء أولوية للمشاة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

سجلت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، 4138 مخالفة للسائقين خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك لعدم إعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصصة لعبورها، مؤكدة تكثيف الجهود مع الشركاء، لتعزيز العبور الآمن للمشاة. درب السلامة ودعت المديرية، السائقين، ضمن حملة «درب السلامة»، إلى الانتباه لحركة سير وعبور المشاة على الطرق المختلفة، والالتزام بخفض السرعات بالقرب من الأماكن المخصصة لعبورهم، وفي المناطق الصناعية، وعلى الطرق الداخلية بالأحياء السكنية، ومنحهم الأفضلية في العبور.

وحثت المشاة على ضرورة الالتزام بالعبور الآمن من الأماكن المخصصة لهم، واستخدام الجسور والأنفاق، والالتزام بإشارات المشاة الضوئية على التقاطعات، التي تعمل بالتزامن مع الإشارات الضوئية، لتنظيم حركة سير المركبات، مؤكدة أن أمن وسلامة المشاة، تعد مسؤولية مشتركة بين المشاة أنفسهم والسائقين على الطرق. وأوضحت أن المخالفة بحق السائقين غير الملتزمين، ومنها البند «69»، عدم إعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصصة للعبور، ومخالفتها 500 درهم، و6 نقاط مرورية.

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