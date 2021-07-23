العبرة التراثية ترصد معالم خور دبي الخلابة

المصدر: دبي- سعيد الوشاحي

تعتبر العبرة التراثية من أقدم وأبرز وسائل المواصلات البحرية الموجودة في دبي، حيث تم تشغيلها في عام 1920 بواسطة المجاديف، وفي بداية ستينيات القرن الماضي أضيف لها محركات الديزل لتبدأ مرحلة جديدة من التطور، وتنقل العبرات التراثية الركاب إلى 4 محطات رئيسية في الخور هي: السبخة والسوق القديم وسوق الذهب وبر دبي من خلال 148 عبرة، وبأسعار رمزية لا تزيد على درهمين للوجهة الواحدة، وتشرف هيئة الطرق والمواصلات في دبي على ترخيص العبرات التراثية وترخيص المشغلين والإشراف على تنفيذ اشتراطات الأمن والسلامة.

مقاعد مريحة

وقال محمد أبو بكر الهاشمي، مديرة إدارة النقل البحري في مؤسسة المواصلات العامة في الهيئة: إن العبرات التراثية تتميز بمقاعد مريحة للركاب بالإضافة إلى أنه يوجد بها كل متطلبات السلامة والأمان، حيث تم تزويدها بـ 22 سترة نجاة، بالإضافة إلى تزويدها بأدوات الإسعافات الأولية وطفاية للحريق، ويبلغ طول العبرة 10 أمتار وبعرض 4 أو 3 أمتار، وأثناء قيادة العبرة يمكن تحريكها بشكل جانبي وبسهولة، وتم تصميمها ليسهل تعامل أصحاب الهمم معها وزودت بحواجز تحمي الركاب من السقوط، وأما الهيكل الخارجي للعبرة فمصنوع من مادة «الفايبر جلاس»، بالإضافة إلى وجود محركين صديقين للبيئة.

عبرات جديدة

وأشار إلى أنه روعي في تصنيع العبرات الجديدة تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة، وأهمها تغيير موقع السائق لتحسين الرؤية أثناء القيادة مقارنة بالموقع المنخفض للسائق في العبرات العادية، وكذلك تطبيق متطلبات «كود دبي» لأصحاب الهمم في العبرة وتخصيص مكانين للكراسي المتحركة، وتخصيص أماكن ستر النجاة تحت الكراسي لتكون في متناول الركاب بشكل سريع عند الحاجة مقارنة مع وجودها في الأعلى في العبرات العادية، إضافة إلى تركيب الأنظمة الذكية للمواصلات، وأنظمة تحديد المواقع والكاميرات وأنظمة الدفع ببطاقة «نول»، وربط المحرك بنظام الصيانة للمراقبة عن بعد، وتركيب أنظمة صوت وإضاءة متطورة.

تطوير

وأضاف: أدخلت الهيئة تحسينات في موقع المحرك ليكون في غرفة مغلقة مزودة بنظام عزل صوتي ونظام مكافحة الحريق، وزودت بمقود هيدروليكي لتحسين عمليات القيادة والمناورة، ووضعت أنظمة عزل للصوت والاهتزاز في غرفة المحرك لتقليل التلوث السمعي، حيث تقلصت الضوضاء إلى أقل من 65 ديسبل، وهو الحد المسموح به عالمياً، مشيراً إلى أن تشغيل العبرة الجديدة يأتي في إطار الخطة الشاملة التي وضعتها هيئة الطرق والمواصلات في دبي لتطوير منظومة النقل البحري في الإمارة والتي تعد وسيلة نقل حيوية يقدر عدد مستخدميها بنحو 14 مليون راكب سنوياً، وتشمل خطة الهيئة زيادة عدد محطات وسائل النقل البحري إلى 59 محطة في عام 2025، وتصنيع 26 وسيلة بحرية جديدة، وتشغيل خطوط جديدة على خور دبي، والخط الساحلي على طول شواطئ جميرا، وكذلك خطوط لخدمة الجزر الجديدة، وخطوط جديدة في قناة دبي المائية.

سهولة التنقل

وأكد الهاشمي أن الهدف من الجيل الجديد من العبرات الخشبية التراثية هو تعزيز سهولة التنقل بين مناطق مختلفة في خور دبي، وتوسيع مساحة الاستمتاع بمناظر البحر الخلابة مع الحفاظ على الطابع التراثي والتاريخي لهذا النوع من وسائل النقل، موضحاً أن رحلة العبرة تعمل على خط «الفهيدي – سوق ديرة القديم»، بواقع درهمين من السبت إلى الخميس من الساعة 8:00 صباحاً – 10:45 مساءً، أما يوم الجمعة فتبدأ الرحلات من 10:00 صباحاً وحتى 11:45 مساءً.

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