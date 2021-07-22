ديوان حاكم أم القيوين ينعى الشيخة مريم بنت علي بن راشد المعلا

المصدر: وام

نعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين المغفور لها الشيخة مريم بنت علي بن راشد المعلا أرملة المغفور له الشيخ سلطان بن أحمد المعلا ووالدة الشيخ محمد وصلاح بن سلطان بن أحمد المعلا التي وافتها المنية ظهر اليوم.

وفيما يلى نص البيان..

"بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وأدخلي جنتي، صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، المغفور لها بإذن الله تعالى الشيخة مريم بنت علي بن راشد المعلا التي وافتها المنية ظهر اليوم.

ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم أم القيوين إلى أبناء الفقيدة بأحر التعازي والمواساة، وأن يرحمها بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

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