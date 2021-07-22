الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام ومغبراً أحياناً نهاراً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والجنوبية قد تكون ممطرة أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار والأتربة.

والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

والخليج العربي خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند 13:44، والمد الثاني عند 00:05، والجزر الأول عند الساعة 17:39، والجزر الثاني عند الساعة 07:36.

وبحر عمان خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند 09:42، والمد الثاني عند الساعة 20:37، والجزر الأول عند الساعة 15:25، والجزر الثاني عند الساعة 03:29.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى/ الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 43 33 55 30

دبي 42 34 55 30

الشارقة 43 32 70 25

عجمان 42 33 75 30

أم القيوين 43 33 60 25

رأس الخيمة 41 33 65 30

الفجيرة 45 32 75 25

العين 43 33 55 30

ليوا 46 33 65 25

الرويس 42 33 70 35

السلع 43 32 75 35

دلما 42 33 85 40

طنب الكبرى 43 32 80 45

طنب الصغرى 43 32 80 40

أبو موسى 43 32 80 40 .

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