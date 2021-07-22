دقيقتان و33 ثانية فقط زمن استجابة شرطة دبي للحالات الطارئة جداً

المصدر: دبي - البيان

ترأس اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، اجتماع تقييم الأداء للإدارة العامة للعمليات للربع الثاني للعام 2021، ونوه الزفين بالدور الكبير الذي يؤديه ضباط وصف الضباط والأفراد العاملون في إدارة مركز القيادة والسيطرة والدوريات، في الحفاظ على الأمن في مناطق الاختصاص.

وهو ما ساهم في تحقيق معدل زمن استجابة بلغ دقيقتين و33 ثانية مع الحالات الطارئة جداً في الربع الثاني من العام الجاري، فيما كان المستهدف 6 دقائق، بينما جاء متوسط زمن الاستجابة مع الحالات الطارئة خلال 15 دقيقة للربع الثاني من العام الجاري، 10 دقائق و17 ثانية، وجاء زمن الاستجابة للحالات غير الطارئة 10 دقائق و45 ثانية في ذات الفترة فيما كان المستهدف 30 دقيقة.

وناقش الاجتماع المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وتنفيذ التوصيات والقرارات خلال اجتماع التقييم للربع الأول للعام الجاري، والاطلاع على المقارنة المعيارية بين مستوى ومؤشرات الأداء بين الربع الثاني لهذا العام والربع الثاني للعام الماضي.

واطلع الزفين على عرض نتائج هاتف النجدة 999، فتلقى مركز إدارة القيادة والسيطرة في الربع الثاني من العام الجاري مليوناً و177 ألفاً و347 مكالمة، تم الرد على 99.6% منها في غضون 10 ثوان، مقارنة بمليون و94 ألفاً و377 مكالمة خلال الربع الثاني من العام 2020 وتم الرد على 87.4% منها في غضون 10 ثوان.

واستمع اللواء الزفين إلى شرح حول إحصائيات المكالمات الواردة إلى مركز الاتصال 901، فبلغ عدد المكالمات الواردة إلى المركز في الربع الثاني من العام الجاري 168 ألفاً و949 مكالمة، ووصلت نسبة المكالمات التي تم الرد عليها في غضون 20 ثانية 94.42%، مقابل تلقي المركز لعدد 176 ألفاً و639 مكالمة في الربع الثاني من العام 2020 ووصلت نسبة المكالمات التي تم الرد عليها في غضون 20 ثانية، %84.

حضر الاجتماع اللواء المهندس كامل بطي السويدي، مدير الإدارة العامة للعمليات، والعميد الشيخ محمد عبدالله المعلا مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعقيد تركي عبدالرحمن بن فارس، مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة، والرائد دكتور عبدالرزاق عبدالرحيم رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط.

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