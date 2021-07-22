إقبال كثيف من الزوار على حديقة النخيل وشاطئ الحمرية في الشارقة

المصدر: الشارقة ـ عصام الدين عوض

شهدت حديقة النخيل وشاطئ الحمرية بالشارقة إقبالاً كثيفاً من الزوار خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، احتفالاً بأجواء العيد.

حيث قضت الأسر ومختلف فئات المجتمع أوقاتاً ممتعة بالشاطئ والحديقة التي ازدانت بالخضرة وسط التزام كامل بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعلن عنها من الجهات المختصة للوقاية من فيروس كورونا، حيث أكد زوار حديقة النخيل أنها تعد الخيار الأول للأسر لقضاء أجمل الأوقات والاستمتاع بالأجواء التي توفرها.

حيث تمتد أشجار النخيل على مساحات واسعة منها، ما يشكل مكاناً مناسباً لجلوس الأسر تحت ظلالها، مبينين أن بلديتي الشارقة والحمرية وفرتا اللوحات الإرشادية المثبتة في أماكن متعددة والتي تعرف بالإجراءات التي ينبغي اتباعها عند زيارة الحديقة، ومن أبرزها: ارتداء الكمامة طوال الوقت في الحديقة، والالتزام والحفاظ على التباعد الجسدي، وترك مسافة لا تقل عن مترين بين كل شخص وآخر.

تهيئة

وكانت بلديتا الشارقة والحمرية هيأتا الحدائق والشواطئ في مختلف مناطق الإمارة لاستقبال الزوار لقضاء الأوقات الممتعة برفقة أطفالهم، حيث تحرصان على توفير الأجواء الجميلة وإتاحة الفرصة للعائلات للاستمتاع بالخدمات المتعددة التي توفرها الحدائق.

جهود

وأكد مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية: أن كافة كوادر بلدية الحمرية، بذلت جهودها تطبيقاً لأهداف البلدية الاستراتيجية ومؤشرات أدائها في توفير أجواء الراحة والمتعة لزوار المنطقة وقضاء وقت ممتع على شاطئ الحمرية على مدار الساعة، حيث شهد الشاطئ إقبالاً واسعاً من الزوار.

مبيناً أن بلدية الحمرية حرصت على استنفار كافة جهودها لخدمة الزوار، وإبراز واجهة الحمرية كمنطقة ترفيهية وبيئة وسياحية جاذبة للجميع، وفقاً لأرقى المعايير العالمية المعمول بها، وتأهيل مرافقها لخدمة أصحاب الهمم، مع الحرص على صون سلامة الضيوف والزوار لمنطقة الحمرية عبر تعزيز الإجراءات المتعلقة بالسلامة العامة لحماية الأرواح من الغرق عبر توفير منظومة شاملة للإنقاذ البحري.

وتجهيز الشاطئ ليشتمل على منصات للمراقبة البحرية ومنقذين متخصصين ومجهزين بأحدث وسائل السلامة العامة والإنقاذ البحري والإسعافات الأولية وأطواق النجاة إلى جانب توفير طاقم مدرب ومجهز بأحدث معدات وأجهزة الإنقاذ، وذلك حرصاً على الحفاظ على سلامة مرتادي شاطئ الحمرية والحديقة الشاطئية.

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