مقاصب دبي تستقبل 15099 أضحية

المصدر: دبي- وائل نعيم

استقبلت مقاصب دبي خلال أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك 15099 أضحية، توزعت: 6142 اضحية للأفراد و4805 أضاحي للجمعيات الخيرية، و2778 من خلال التطبيقات الذكية و1374 للملاحم.

إجراءات احترازية

وكانت مقاصب دبي استعدت لعيد الأضحى وتم إجراء عمليات صيانة لكافة صالات الذبح والأجهزة والمعدات والتأكد من جاهزيتها لتلبية احتياجات المتعاملين وتشديد الرقابة على تطبيق الإجراءات الاحترازية التباعد الجسدي في صالات انتظار المتعاملين ولبس الكمامات وتوفير معقمات في مداخل ومخارج الصالات، كذلك تطبيق كافة معايير الرفق بالحيوان وتظليل الممرات عند دخول المركبات محملة بالأضاحي لارتفاع درجة حرارة الجو.

تطبيقات ذكية

كما عقدت مقاصب دبي شراكات مع 8 تطبيقات ذكية تقدم خدمة طلب الأضاحي دون الحاجة للحضور لسوق المواشي والمقاصب حيث يتم اختيار الأضحية إلكترونيا ودفع ثمنها والتوصيل للمنازل، ويتم التعاون مع مجموعة من التطبيقات الذكية لشراء المواشي، دون الحاجة لحضور المتعامل إلى المقصب، كما تتوفر خدمة التوصيل للمنازل، وتشمل التطبيقات الذكية لطلب الذبائح التي تذبح تحت إشراف البلدية في المقاصب 8 تطبيقات تطبيق "العنود" وتطبيق "المواشي" وتطبيق "تركي للذبائح" وتطبيق "شباب الفريج" وتطبيق "ذبائح الدار" وتطبيق "ذبيحتي" وتطبيق "حلال مزارعنا" وتطبيق "تندر للحوم (Tender Meat)"، كما يمكن طلب الأضاحي من الجمعيات الخيرية مثل جمعية دار البر وجمعية دبي الخيرية وهيئة الهلال الأحمر وهيئة الأعمال الخيرية وجمعية الشارقة الخيرية وجمعية بيت الخير، بالإضافة إلى بنك الإمارات للطعام.

وحرصت مقاصب دبي على تنظيم حملات توعوية لأفراد المجتمع عن مخاطر الذبح خارج المقاصب وعدم اللجوء للقصاب المتجول والذبح العشوائي لما يشكله من خطورة على الصحة العامة وتلوث البيئة ونقل الامراض.

طاقة استعابية

وتبلغ الطاقة الاستعابية في مقاصب دبي صالة القصيص 180ذبيحة في الصالة، وفي صالة ديرة 130ذبيحة في الساعة، ومقصب القوز 150 ذبيحة في الساعة، أما في الليسيلي 150 ذبيحة في الساعة، ومقصب حتا 80 ذبيحة في الساعة، وفي صالة المواشي الكبيرة 10ذبائح في الساعة. إلى جانب المقصب السريع وهو عبارة عن صالة يوجد بها 6 خطوط تستغل في الأعياد فقط كل خط يعمل بطاقة استعابية 50 ذبيحة في الساعة.

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