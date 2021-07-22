كبار قادة القوات المسلحة يهنئون قوات الواجب المتواجدة بالسعودية بعيد الأضحى

المصدر: وام

قام عدد من كبار قادة القوات المسلحة بزيارات لوحدات قوات الواجب من قواتنا المسلحة المتواجدة بالمملكة العربية السعودية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

فقد قام كل من اللواء الركن سعيد الشحي قائد القوات البرية واللواء الركن طيار سعيد آل علي قائد الطيران المشترك واللواء الركن خليفة الهاملي قائد قوة الاحتياط بزيارات لقوات الواجب من قواتنا المسلحة العاملة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

وتبادل قادة القوات المسلحة مع ضباط وضباط صف وأفراد قواتنا المسلحة التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحي المبارك، سائلين الله أن يعيده بالخير واليمن والبركات.

ونقل قادة القوات المسلحة تهاني القيادة الرشيدة وتمنياتها لقوات الواجب التوفيق والسداد في مهامهم وواجباتهم.



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