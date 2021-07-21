محمد بن زايد و رئيس الجزائر يتبادلان هاتفيا التهاني بعيد الأضحى

المصدر: وام

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة و فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الشقيقة اليوم - خلال اتصال هاتفي - أطيب التهاني و التمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.. سائلين الله عز وجل أن يعيده على البلدين بالخير و اليمن و البركات.

و نقل سموه إلى فخامة رئيس الجزائر .. تهنئة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بهذه المناسبة المباركة وتمنياته له بموفور الصحة و السعادة و للشعب الجزائري الشقيق دوام الخير والازدهار.

فيما حمل فخامته .. سموه تحياته لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" و تمنياته له بالصحة و العمر المديد ولدولة الإمارات وشعبها مزيدا من الرخاء والرفعة.

و بحث سموه و الرئيس الجزائري علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين و سبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المشتركة ويلبي تطلعات شعبيهما إلى الارتقاء بها إلى آفاق أرحب .. إضافة إلى مستجدات جائحة " كوفيد - 19 " في البلدين و الجهود الدولية المبذولة لمواجهة تداعياتها الإنسانية والصحية والاقتصادية على جميع الدول والمجتمعات.

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