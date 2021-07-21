محمد بن زايد والرئيس التونسي يتبادلان هاتفياً التهاني بعيد الأضحى ويبحثان علاقات البلدين

المصدر: وام

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة اليوم - خلال اتصال هاتفي - خالص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى تعالى أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.

ونقل سموه إلى الرئيس التونسي تهاني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بهذه المناسبة المباركة، معرباً سموه عن تمنياته له بموفور الصحة والسعادة وللشعب التونسي الشقيق التقدم والازدهار.

وبحث سموه والرئيس التونسي العلاقات الأخوية وسبل دعمها وتنميتها في مختلف المجالات التي تخدم المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى تطورات جائحة «كورونا» وآخر مستجداتها على مختلف المستويات الإنسانية والصحية والاجتماعية، وأهمية التعاون والتنسيق بين دول العالم للتصدي لها واحتواء آثارها.

وتمنى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الصحة والسلامة للشعب التونسي الشقيق، سائلاً المولى تعالى أن يديم عليه الخير ويحقق طموحاته في البناء والتنمية.

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