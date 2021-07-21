تحيات محمد بن زايد إلى خط الدفاع الأول ينقلها آل حامد خلال جولة على مراكز الفحص

المصدر: دبي ـ البيان

نقل عبدالله آل حامد رئيس دائرة الصحة في أبوظبي، إلى العاملين في خط الدفاع الأول تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتهانيه بمناسبة عيد الأضحى المبارك وتمنيات سموه لهم دوام الصحة والسلامة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية على مراكز فحص وتقييم وعلاج كوفيد 19 في منطقة الفاية ونقطة دخول إمارة أبوظبي في غنتوت، وذلك في إطار توجيهات القيادة الرشيدة وحرصها على متابعة الإجراءات الاحترازية المعتمدة في الإمارة ضمن جهود التصدي للجائحة.

وأكد عبدالله آل حامد خلال الجولة، تقدير قيادة الدولة للجهود الحثيثة والمخلصة التي يبذلها العاملون في الميدان الصحي وتفانيهم من أجل التصدي للجائحة والحفاظ على صحة المجتمع وسلامة أفراده من مواطنين ومقيمين، مشيراً إلى أن دور خط الدفاع الأول مصدر فخر قيادة دولة الإمارات واعتزاز مجتمعها.

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