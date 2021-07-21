أطباء يحذرون من خطورة تجمعات العيد وصالونات التجميل

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

حذر أطباء من تجمعات العيد والذهاب إلى صالونات التجميل دون حجز مواعيد مسبقة تلافياً للازدحام، حيث تعد تلك الصالونات في حال عدم نظافتها وتقيد العاملين فيها بإجراءات السلامة بؤرة لنقل عدوى «كوفيد 19»، مشيرين إلى أن عدم الالتزام بالبروتوكول الصحي يعيدنا إلى المربع الأول.

وقالت الدكتورة حنين محمد ريان طبيب ممارس في مستشفى المفرق: «يجب على الجميع الالتزام بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات وعدم التجمع في المجالس والمنازل خلال العيد وتجنب إقامة الأعراس بأعداد كبيرة، وأن يقتصر التلاقي في المناسبات على وسائل التوصل الاجتماعي».

وأشارت إلى أن الوعي المجتمعي لا يقتصر على الالتزام بكل الإجراءات والتعليمات والإرشادات، وإنما ينطلق من الإحساس العميق بالمسؤولية تجاه الوطن ودعم الجهود الحكومية من أجل عبور هذه الأزمة، وذلك من خلال الالتزام بالتباعد الجسدي وجميع الإجراءات الاحترازية مبينة أن الجائحة لم تنته بعد.

بروتوكول

وأكد الدكتور إبراهيم الحمادي من الخدمات العلاجية الخارجية في«صحة» ضرورة الالتزام بالبروتوكول الوقائي والوعي التام بالإجراءات الاحترازية، مناشدأ كافة فئات المجتمع الابتعاد عن الأسواق المزدحمة والتجمعات لما يشكله ذلك من مخاطر.

وطالبت الدكتورة أميرة سيف الخاجة مديرة مراكز الرعاية الصحية الأولية في الشارقة بالتقيد بالتدابير الاحترازية خلال العيد وأبرزها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وتجنب الأماكن المزدحمة، داعية إلى ضرورة التأكد من نظافة الصالونات وتعقيمها وأخذ المواعيد المسبقة تجنباً للازدحام والاختلاط بصورة كبيرة.

وأكدت الدكتورة إيناس أيمن سرحان ضرورة مراعاة النظافة في صالونات التجميل ومدى التزام العاملات بالإجراءات الاحترازية وأخذهن التطعيمات، تجنبا لانتقال العدوى.

وقالت:«يجب الاهتمام بالنظافة وغسل اليدين باستمرار والتعقيم وعدم الخروج للأماكن العامة ومراكز التسوق إلا للضرورة حتى ننجح في تقليل الاصابات».

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