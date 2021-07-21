مهرجان ليوا للرطب يستأنف مسابقاته غداً

المصدر: الظفرة - وام

يستأنف مهرجان ليوا للرطب بدورته الـ 17 مسابقاته غداً بعد توقفه لثلاثة أيام بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى المبارك ويبدأ استقبال مشاركات المتسابقين من الساعة 8 صباحاً وحتى الثالثة مساءً.

وأعلنت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي عن تعديل شروط المشاركة في مسابقة المزرعة النموذجية لتشمل المزارع من مساحة 15 ألف متر (15 دونماً)، وذلك تقديراً لاهتمام المزارعين بمزارعهم وتشجيعهم على تطويرها وفتح باب المنافسة أمام أكبر عدد من المشاركين.

وقال عبيد خلفان المزروعي، مدير مهرجان ليوا للرطب مدير إدارة المشاريع والتخطيط باللجنة، إن تعديل الشروط الجديدة شمل مساحة المزرعة المراد المشاركة بها في مسابقة المزرعة النموذجية، حيث تم تخفيضها لتصبح 15 ألف متر عوضاً عن ما كان سابقاً 22 ألفاً و500 متر.

وأوضح المزروعي أن مسابقة المزرعة النموذجية تأتي دعماً لأصحاب المزارع في محاضر ليوا الشرقية والغربية ومدن الظفرة، وتشجيعهم على الاهتمام بها، إلى جانب نشر ثقافة نظافة المزرعة وترشيد استهلاك المياه، وغيرها من المعايير التي تساهم في تطوير قطاع الزراعة.



شروط



ولفت إلى شروط المشاركة والتي تتضمن أن تشتمل المزرعة على النخيل وغيرها من الأشجار بالقدر الذي يتماشى مع مساحة الأرض، مشيراً إلى أن هناك عدداً من معايير التقييم للمسابقة ومنها: النظافة العامة للمزرعة، واستخدام أساليب الري الحديثة الموفرة للمياه، والالتزام بالشروط والضوابط العامة لمكافحة الآفات الزراعية، وأن تكون المزرعة محددة بسور وبوابة، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى مثل: توفير سكن ملائم للعمال، وتوفير أماكن تخزين للمنتجات الزراعية، وتوفير أماكن تخزين للمدخلات الزراعية (مثل المبيدات والأسمدة وخلافه)، وتوفير أماكن لمخلفات المزرعة.

ونوه مدير المهرجان بأن مسابقة المزرعة النموذجية تضم ثلاث فئات هي: (المحاضر الشرقية، المحاضر الغربية، مدن الظفرة)، وتقدم 15 جائزة بواقع 5 جوائز لكل فئة بقيمة إجمالية تبلغ مليونين و250 ألف درهم، ويحصل الفائز بالمركز الأول في كل فئة على جائزة نقدية قيمتها 300 ألف درهم، والمركز الثاني 180 ألف درهم، والثالث 120 ألف درهم، والرابع 90 ألف درهم، والخامس 60 ألف درهم، حيث سيتم إعلان نتائجها آخر يوم بالمهرجان بتاريخ 25 يوليو الجاري.

وأكد أن مهرجان ليوا للرطب يعتبر مناسبة مهمة ينتظرها أصحاب المزارع في دولة الإمارات بشكل عام وأهالي منطقة الظفرة بشكل خاص، لما يتركه هذا الحدث من أثر عظيم لدى أبناء دولة الإمارات ومساهمته في تشجيع المجتمع للحفاظ على شجرة النخيل والاعتناء بها من جانب، وتطوير البنية التحتية للمزرعة والأساليب الزراعية فيها وتنوع المزروعات.

وتشهد الأيام الأربعة المقبلة من 22 إلى 25 يوليو 10 مسابقات خصص لها 168 جائزة، موزعة على مزاينات رطب الخنيزي وبومعان والخلاص (شوط مفتوح) والخلاص المخصصة لمزارع منطقة العين والفرض (شوط مفتوح) والفرض المخصصة لمزارع منطقة العين وليوا لنخبة الرطب والظفرة لنخبة الرطب، بالإضافة إلى مسابقة أجمل مخرافة رطب وإعلان نتائج المزرعة النموذجية (المحاضر الشرقية، المحاضر الغربية، مدن الظفرة).

وسيشهد غداً إقامة مزاينة رطب الخنيزي وخصص لها 15 جائزة بقيمة 397 ألف درهم، ومزاينة رطب بومعان (15 جائزة بقيمة 397 ألف درهم)، ومسابقة أجمل مخرافة رطب (10 جوائز بقيمة 54 ألفاً و500 درهم).



جوائز



أما يوم الجمعة فستقام مزاينات رطب الخلاص (شوط مفتوح) وخصص لها 25 جائزة بقيمة 446 ألف درهم، ورطب الخلاص المخصصة لمزارع منطقة العين (25 جائزة بقيمة 446 ألف درهم)، ورطب الفرض (شوط مفتوح) وخصص لها 15 جائزة بقيمة 397 ألف درهم، ورطب الفرض المخصصة لمزارع منطقة العين (15 جائزة بقيمة 397 ألف درهم).

وستقام يوم السبت مسابقة ليوا لنخبة الرطب، والتي خصص لها 15 جائزة بقيمة 540 ألف درهم، ويشترط للمشاركة بها تقديم ما لا يقل عن 15 نوعاً مختلفاً من الرطب ووزن كل صنف لا يقل عن 3 كلغ.

أما اليوم الأحد (25 يوليو الجاري)، فسيشهد مسابقة الظفرة لنخبة الرطب والتي خصص لها 15 جائزة بقيمة 725 ألف درهم، ويشترط للمشاركة بها تقديم ما لا يقل 20 نوعاً مختلفاً من الرطب ووزن كل صنف لا يقل عن 3 كلغ، كما سيتم الإعلان عن الفائزين بمسابقة المزرعة النموذجية.

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