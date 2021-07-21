شاطئ الشارقة يستقطب الزوار في العيد

المصدر: الشارقة ـ عصام الدين عوض

استقطب شاطئ الشارقة الزوار في أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك ويمتد الشاطئ من نادي سيدات الشارقة وحتى عجمان، الأمر الذي جعله وجهة سياحية محببة للكثير من الأسر والعائلات.

ويتميز شاطئ الشارقة بساحات عامة ومسارات للمشي، وممرات للدراجات الهوائية، ومناطق للتنزه، وأخرى للجلوس وتناول الوجبات والمأكولات، إضافة إلى توفر 1100 موقف للمركبات على جانبي الطريق.

ويلبي الشاطئ احتياجات الباحثين عن خيارات الحياة الصحية، وذلك من خلال الممشى الذي يقدم مناطق ومساحات مختلفة لممارسة رياضات المشي والجري، ومساراً مخصصاً للدراجات الهوائية، ومناطق جلوس تمتد على طول المشروع بأبعاد جمالية متميزة، ما جذب العديد من الزوار للاستمتاع بالطبيعة وجماليات المكان وسط إجراءات وتدابير احترازية.

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