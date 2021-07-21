مهرجان الذيد الخامس للرطب ينطلق غداً

المصدر: الشارقة - البيان

تنطلق غداً فعاليات النسخة الخامسة من «مهرجان الذيد للرطب» الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة على مدار أربعة أيام في مركز إكسبو الذيد بمشاركة العشرات من مزارعي النخيل من إمارة الشارقة ومختلف مناطق الإمارات.

ويحفل المهرجان هذا العام بالأجواء التراثية وبالمسابقات التنافسية بين ملاك النخيل والمزارعين في عرض مختلف أصناف الرطب من إنتاج موسم 2021 التي رصدت لها غرفة الشارقة هذا العام بدعم وتوجيه من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة جوائز قيّمة تبلغ مليوناً و500 ألف درهم تتراوح بين 2000 و30 ألف درهم، وذلك في إطار سعي الغرفة لمضاعفة الاهتمام بالنخيل والمساهمة في دعم الملاك والمزارعين وتطوير الصناعات المحلية القائمة على الرطب والارتقاء بها ورفع جودة المنتج الإماراتي.

وتشهد النسخة الخامسة إدخال مسابقتين جديدتين تتضمن مسابقة للمانجو المحلي والمتنوع وأخرى للتين الأصفر والأحمر، بالإضافة إلى مسابقة مزاينة الرطب التي تشتمل على الخلاص والخنيزي والشيشي ونخبة الإمارات ونخبة الذيد ومسابقة تمر الحسيل (النغال) وأكبر عذج والليمون المحلي وأجمل مخرافة للرطب مخصصة للنساء فقط.

ويشترط للدخول للمسابقات أن يكون الرطب من الإنتاج المحلي للدولة، وأن يقدم المشارك من الإمارات الشمالية رطباً من إنتاج مزرعته أو حديقة منزله والمشارك من إمارتي أبوظبي ودبي من إنتاج مزرعته مع ضرورة إبراز المستندات عند التقديم للتسجيل وأداء القسم للجميع وزيارة بعض المزارع.

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