شرطة دبي تستعرض خطط تأمين «إكسبو 2020»

المصدر: دبي - البيان

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع وزارة الداخلية والشركاء المحليين وعلى المستوى الوطني، الملتقى الثاني لتأمين «إكسبو 2020» لضباط الارتباط في الإمارات، وذلك في قاعة المركز التجاري بموقع إكسبو الدولي، بهدف عرض خطط التأمين والسيناريوهات وجاهزية الفرق واللجان للحدث الدولي الكبير.

حضر الملتقى اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء عبدالله حسين أهلي مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي، وعلي خليفة الغيص الرئيس التنفيذي لأمن إكسبو 2020، والعميد الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين لشرطة دبي، وممثل من منظمة الشرطة الخليجية، ووزارة الداخلية، و36 ضابط ارتباط من مختلف الدول.

وأكد اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين خلال افتتاحه الملتقى أن شرطة دبي حريصة على تطوير منظومتها الأمنية بشكل مستمر بهدف تأمين معرض إكسبو على أكمل وجه وبحرفية عالية وفق تقنيات حديثة ومتطورة، موضحاً أن الجهات المختلفة على المستوى المحلي والاتحادي على أتم الاستعداد لتأمين حدث إكسبو وخطط الجاهزية بنسبة 100%.

جهود

وأوضح اللواء الزفين أن الجهات المختلفة على المستوى المحلي والاتحادي بذلت جهوداً مضاعفة وبوتيرة متسارعة، ورفعت مستوى الأداء والتميز في مختلف المجالات، إضافة إلى الاستخدام الأمثل للأنظمة والتقنيات الحديثة والربط بين البرامج الأمنية تحقيقاً لتطلعات القيادة العليا في إخراج الحدث الدولي بالصورة التي تليق بمكانة دبي العالمية.

واستعرض العميد الدكتور صالح الحمراني نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، رئيس لجنة الحوكمة لتأمين حدث إكسبو 2020، الهيكل التنظيمي للمجلس الأمني للتحضير لاستضافة معرض إكسبو 2020، كما استعرضت مختلف الجهات المشاركة خطتها الأمنية وآلية التنسيق والربط الجنائي وآلية إدارة الوفود واستقبالهم، وغيرها.

وقال العقيد طارق هلال السويدي، رئيس لجنة الارتباط الدولي لحدث إكسبو، إن تنظيم الملتقى يأتي انطلاقاً من حرص شرطة دبي على تطبيق أفضل الممارسات الشرطية العالمية في استضافة الحدث، مشيراً إلى الأهمية الاقتصادية والسياحية والثقافية لهذا الحدث الدولي الذي يشكل ملتقى للحضارات والثقافات وتبادل المعرفة، مؤكدة قدرة دولة الإمارات عامة، ودبي خصوصاً على استضافة مثل تلك الفعاليات الدولية.

وأضاف إن الجهات المختلفة عملت على تسخير كل الإمكانيات والتقنيات والذكاء الاصطناعي لاستضافة إكسبو 2020، مشيراً إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي وضعت هذا الحدث العالمي في سلم أولوياتها، وسخرت له كل إمكانياتها وأنظمتها الذكية والتقنية لتقديم الدعم اللازم في كل ما يتعلق بالمجالات الأمنية والخدمية، ومتابعة جميع فرق العمل وعلاقتها مع كل المؤسسات الأمنية في الدولة، بهدف تقديم خدمات ذكية ذات جودة عالية لجميع الزوار والمنظمين والوفود المشاركة، حتى نكون خير سفراء لدولة التسامح.

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