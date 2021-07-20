مرور دبي تعايد العاملين في خط الدفاع الأول بهدايا وحلويات في أماكن عملهم

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، متمثلةً بالإدارة العامة للمرور مبادرة عيد الأضحى المبارك، التي تستهدف العاملين في خط الدفاع الأول، بالتعاون مع شركة داماك العقارية، تزامناً مع المبادرات المجتمعية التي تطلقها الإدارة على مدار العام.

وقال العقيد جمعة بن سويدان، مدير الادارة العامة للمرور في شرطة دبي بالوكالة، إن المبادرة تستهدف تهنئة العاملين في خط الدفاع الأول أثناء تأدية واجبهم الوطني خلال أيام عيد الأضحى المبارك، إذ شملت المبادرة توزيع حلويات العيد وبعض الهدايا التذكارية.

وأكّد بن سويدان ضرورة توعية الجمهور بالالتزام بسبل الوقاية من انتشار فيروس كورونا، وعدم التجمهر أو الاختلاط بين أفراد المجتمع حفاظاً على سلامتهم.

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