سيف بن زايد يهنئ قيادة الإمارات وشعبها بعيد الأضحى

المصدر: دبي - البيان

رفع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو الحكام وإلى شعب الإمارات وجميع الشعوب بمناسبة الأضحى المبارك.

ودوّن سموه عبر «تويتر»: «نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سيدي الشيخ خليفة بن زايد وأخيه سيدي الشيخ محمد بن راشد وأخيهما سيدي الشيخ محمد بن زايد وإلى أصحاب السمو الحكام وإلى شعب الإمارات وجميع الشعوب بمناسبة الأضحى المبارك، أعاده الله على الجميع بالخير وتمام العافية ومزيد من التقدم».

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