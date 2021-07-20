7229 أضحية استقبلتها مقاصب دبي في أول أيام العيد

المصدر: دبي - وائل نعيم

شهدت مقاصب دبي إقبالاً كبيراً، واستقبلت 7229 أضحية وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية، توزعت: 4137 أضحية للأفراد و500 أضحية للجمعيات الخيرية، و1713 من خلال التطبيقات الذكية و879 للملاحم.

واستعدت المقاصب لعيد الأضحى وتم إجراء عمليات صيانة لكل صالات الذبح والأجهزة والمعدات والتأكد من جاهزيتها لتلبية احتياجات المتعاملين وتشديد الرقابة على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي في صالات انتظار المتعاملين، ولبس الكمامات وتوفير معقمات في مداخل ومخارج الصالات، كذلك تطبيق كل معايير الرفق بالحيوان وتظليل الممرات عند دخول المركبات محملة بالأضاحي لارتفاع درجة حرارة الجو.

وكانت مقاصب دبي عقدت شراكات مع 8 تطبيقات ذكية تقدم خدمة طلب الأضاحي دون الحاجة للحضور لسوق المواشي والمقاصب، حيث يتم اختيار الأضحية إلكترونياً ودفع ثمنها والتوصيل للمنازل، ويتم التعاون مع مجموعة من التطبيقات الذكية لشراء المواشي، دون الحاجة لحضور المتعامل إلى المقصب، كما تتوفر خدمة التوصيل للمنازل، وتشمل التطبيقات الذكية لطلب الذبائح التي تذبح تحت إشراف البلدية في المقاصب 8 تطبيقات تطبيق «العنود» وتطبيق «المواشي» وتطبيق «تركي للذبائح» وتطبيق «شباب الفريج» وتطبيق «ذبائح الدار» وتطبيق «ذبيحتي» وتطبيق «حلال مزارعنا» وتطبيق «تندر للحوم (Tender Meat)»، كما يمكن طلب الأضاحي من الجمعيات الخيرية مثل جمعية دار البر وجمعية دبي الخيرية وهيئة الهلال الأحمر وهيئة الأعمال الخيرية وجمعية الشارقة الخيرية وجمعية بيت الخير، بالإضافة إلى بنك الإمارات للطعام.

وحرصت مقاصب دبي على تنظيم حملات توعية لأفراد المجتمع عن مخاطر الذبح خارج المقاصب وعدم اللجوء للقصاب المتجول والذبح العشوائي لما يشكله من خطورة على الصحة العامة وتلوث البيئة ونقل الأمراض.

وأوضحت بلدية دبي أن الطاقة الاستيعابية في مقاصب دبي صالة القصيص الطاقة الاستيعابية 180 ذبيحة في الساعة، وفي صالة ديرة 130 ذبيحة في الساعة، ومقصب القوز 150 ذبيحة في الساعة، أما في الليسيلى 150 ذبيحة في الساعة، ومقصب حتا 80 ذبيحة في الساعة، وفي صالة المواشي الكبيرة 10 ذبائح في الساعة، إلى جانب المقصب السريع وهو عبارة عن صالة يوجد بها 6 خطوط تستغل في الأعياد فقط كل خط يعمل بطاقة استيعابية 50 ذبيحة في الساعة.

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