بالصور.. كيف احتفلت الإمارات بعيد الأضحى

المصدر: دبي - البيان

بأمان وإيمان وسلام واحتراز احتفل اهل الإمارات مواطنون ومقيمون بعيد الأضحى المبارك، وسط اجواء ايمانية مفعمة، ونشاطات متنوعة بدأت مع صلاة العيد واستمرت حتى ساعات مساء أول أيام الزائر الجميل.

حدائق وشواطئ وشوارع و"مولات" إمارات الدولة شهدت حركة نشطة من القاصدين، لكن الجميل قيمة الاحتراز والوقاية التي ألفها الناس منذ بداية جائحة "كورونا" فواصلوها خلال العيد، دون كلل للوصول إلى مجتمع متعاف.

شاهدوا صورا من مختلف إمارات الدولة لاحتفالات وفعاليات المواطنين والمقيمين في الإمارات خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك.

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