حدائق وشواطئ دبي تفتح أحضانها للمرتادين خلال العيد

المصدر: دبي- وائل نعيم

شهدت الحدائق العامة والشواطئ في دبي إقبالاً من الزوّار والعائلات وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية اتخذتها البلدية لاستقبال الجمهور، وتوفر الحدائق في إمارة دبي تجارب متميزة بالقرب من الطبيعة مع خيارات متنوعة من المناطق والمرافق الترفيهية، حيث المتعة لجميع أفراد العائلة مع الأنشطة المتنوعة ومناطق ألعاب للأطفال وتجهيزات مخصصة لراحة الزوار.

ويمكن للزوار الاستمتاع بوقتهم خلال عطلة عيد الأضحى المبارك مع العائلة والأصدقاء في حدائق دبي، شواطئها، مواقعها الترفيهية وأسواقها، حيث النشاطات المتنوعة في انتظارك، وسط إشراف بلدية دبي لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة التي تحميك وتحمي المجتمع.

وحددت بلدية دبي ساعات العمل في الحدائق الكبرى التابعة لبلدية دبي في عيد الاضحى المبارك، والتي تشمل الصفا، وزعبيل، والممزر، ومشرف الوطنية، والخور، وستمتد ساعات العمل في تلك الحدائق في أيام العيد من الساعة 8 صباحاً إلى 11 مساءً، وتشمل ساعات العمل في العيد في برواز دبي من الساعة 9 صباحاً إلى 9 مساءً، في حين تمتد ساعات العمل في مدينة الطفل من الساعة 9 صباحاً إلى 7 مساءً، وتبدأ ساعات العمل في الحديقة القرآنية في أيام عيد الفطر من الساعة 8 صباحاً إلى 11 مساءً. وبالنسبة لحدائق السكنية والبحيرات من 8 صباحاً إلى 12 مساءً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز