الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً بوجه عام وغائما أحياناً شمالاً ومغبرا نهاراً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار.

و اوضح المركز -في بيانه اليومي- ان حركة الرياح جنوبية غربية إلى شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:28 والمد الثاني عند الساعة 22:27 والجزر الأول عند الساعة 15:40 والجزر الثاني عند الساعة 05:58 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ومتوسطا قد يضطرب أحياناً صباحاً .. ويحدث المد الأول عند الساعة 07:59 والمد الثاني عند الساعة 18:34 والجزر الأول عند الساعة 13:19 والجزر الثاني عند الساعة 01:44 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 43 32 60 20

دبي 41 33 65 20

الشارقة 42 30 60 20

عجمان 41 33 65 20

أم القيوين 41 32 60 25

رأس الخيمة 39 32 60 25

الفجيرة 43 31 80 40

العين 43 33 50 25

ليوا 45 33 45 20

الرويس 42 33 55 25

السلع 42 32 55 25

دلما 40 33 80 40

طنب الكبرى 38 31 85 40

طنب الصغرى 38 31 85 40

أبو موسى 38 31 85 40 .

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز