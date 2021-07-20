عمارالنعيمي يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك

المصدر: عجمان - وام

أدى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي صباح اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة قصر الزاهر.

وأدى الصلاة إلى جانب سموه.. الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان حاكم عجمان واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان والشيخ محمد بن علي النعيمي رئيس دائرة العدل في عجمان وعدد من الشيوخ والأعيان والوجهاء والمسؤولون وجموع المصلين.

وأم المصلين فضيلة الشيخ حسين معين الحوسني الذي قال إن هذا يوم مبارك من أيام الله تعالى تعظم فيه شعائر الله ويلهج الناس فيه بالتكبير والتحميد والتهليل والتمجيد فيه شعيرة الأضحية التي شرعها الله سبحانه وهي نسك مرتبطة بذكرى تاريخية وجليلة اقتداء بأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام وفي ذلك درس وتربية للأجيال خاصة الأبناء في احترام الوالدين وطاعتهما وبرهما وتقديراً لدورهما وتربيتهما.

وأضاف إن يومنا هذا صلة وبر وإحسان وبذل وإكرام نصل فيه أرحامنا ونحسن إلى جيراننا ونوسع على أهلينا وندخل السرور في بيوتنا وننشر البهجة في مجتمعنا ونحقق أسباب المودة والوئام ودفع أسباب الخصام ملتزمين بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لننعم جميعاً بالصحة والعافية.

ودعا المولى عز وجل أن يديم السعادة على قادتنا ووطننا وبيوتنا وأهلينا وأرحامنا وأن يبارك لنا في وطننا.. وأن يحفظ الله دولتنا بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات من كل سوء وأن يعيد هذه المناسبة المباركة عليهم وعلى الأمة الإسلامية بالخير والعزة والرفعة.. وأن يرحم شهداء الوطن الأبرار وأن يجزي خير الجزاء أمهات الشهداء.

كما ترحم فضيلته على روح المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيوخ المؤسسين طيب الله ثراهم وأسكنهم فسيح جناته.

وبعد الانتهاء من شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك والخطبة تبادل سمو ولي العهد التهاني مع الشيوخ وكبار المسؤولين ووجهاء وأعيان البلاد وأبناء الدولة والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والإسلامية.

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