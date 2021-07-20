مستشفى برجيل يستقبل 3 مواليد في عيد الأضحى

المصدر: البيان



مع تباشير الساعات الأولى من أول أيام عيد الأضحى ، استقبل مستشفى برجيل – مركز الرعاية المتميزة في العاصمة - 3 مواليد جدد في الساعات الأولى من فجر أول أيام عيد الأضحى.

حيث شهد المستشفى مولد الأطفال راشد مطر المنصوري، ودانيال رامز نبيل ، ومنصور الخييلي.

وقد غمر الأطفال قلوب عائلاتهم بسعادة مضاعفة كون ولادتهم صادفت هذا اليوم السعيد.

وقال مطر المنصوري والد الطفل راشد المنصوري " نحن سعداء بمستوى الخدمات التي قدّمت لنا من قبل مستشفى برجيل. ونتقدم بخالص الشكر والتقديروالإمتنان لجميع الطاقم الطبي على حسن المعاملة. ندعو الله العلي القدير أن يجعله من مواليد السعادة ومن البارين الصالحين لنا".

وأعرب الطبيبان الدكتور فادي جورج هاشم والدكتورة سوسن عبد الرحمن استشاريين طب النساء والولادة عن سعادتهما بالمواليد الجدد قائلين" يسرنا أن نكون جزءاً من فرحة الأهالي وأن نستقبلهم في عيد الأضحى المبارك كما نهنئنهم بقدوم المواليد. ونفخر بتقديمنا للعناية والرعاية الطبية المميزة التي كانت سبباً في زرع الإبتسامة على وجوه العائلة كما نتمنى دوام الصحة والعافية للمواليد ولعائلاتهم ".

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