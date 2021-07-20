حاكم أم القيوين وولي عهده يؤديان صلاة عيد الأضحى المبارك

المصدر: وام

أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الاعلى حاكم ام القيوين صلاة عيد الاضحى المبارك فى مسجد الشيخ أحمد بن راشد المعلا بمنطقة الراس بأم القيوين.

كما أدى الصلاة الى جانب سموه سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولى عهد ام القيوين .

وأدى الصلاة الى جانب سموهما... الشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الاميرى بام القيوين والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذى لامارة ام القيوين والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء جائزة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الاسلامية والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والاثار بأم القيوين والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية بام القيوين والشيخ على بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية بأم القيوين والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا وسعادة ناصر سعيد التلاى مدير الديوان الاميرى وسعادة راشد محمد احمد مدير التشريفات بالديوان الاميرى بام القيوين وكبار المسؤولين وأبناء القبائل والجاليات العربية والاسلامية بالامارة.

وأم المصلين الشيخ محمد ابراهيم حميد الذى اوصى بتقوى الله حق التقوى ومراقبتة فى السر والعلانية والعمل بما يحب ويرضى الله.

وقال الخطيب ان هذا اليوم يوم صلة واحسان وبذل واكرام نصل فيه ارحامنا ، ونحسن الى جيراننا ونوسع على أهلينا وندخل السرور على بيوتنا وننشر البهجة فى مجتمعنا ، ملتزمين بالاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لننعم جميعا بالصحة والعافية.

ودعا سبحانه وتعالى ان يحفظ ويحمى دولة الامارات من كل مكروة ويحفظ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة واخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الاعلى حكام الامارات ، ويوفقهم لما فيه خدمة شعبهم واسعاده وخدمة الاسلام والمسلمين.

كما ابتهل الخطيب للعلى القدير ان يتغمد الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان واخوانه المؤسسين طيب الله ثراهم برحمته وان يرحم شهداء الوطن وأجزل مثوبتهم.

وعقب الصلاة تبادل صاحب السمو حاكم ام القيوين وسمو ولي عهد ام القيوين التهاني والتبريكات مع الشيوخ وكبار المسؤولين بهذه المناسبة السعيدة.

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