حمدان بن محمد يؤدي صلاة عيد الأضحى فى مسجد الشيخ راشد

المصدر: وام

أدى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي فى مسجد الشيخ راشد فى منطقة زعبيل فى دبي صباح اليوم صلاة عيد الاضحى المبارك.

وأدى الصلاة الى جانب سموهما سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة رئيس مجلس دبي للاعلام وعدد من الشيوخ وجمع من المصلين من مواطنين ومقيمين.

وتناول فضيلة الشيخ الدكتور عمر محمد الخطيب فى خطبته موضوع بر الوالدين وطاعة اولى الامر والحفاظ على الاجراءات الاحترازية لتفادي الاصابة بفيروس كورونا ليظل مجتمعنا معافى سليما داعيا الله تعالى ان يديم على دولتنا خيرها وهناءها وان يحفظ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وان يديم عليهما موفور الصحة والعافية وان ياخذ بايديهما لما يرضيه جل وعلا ولمافيه خدمة وطنهما وشعبهما العزيز.

ودعا الخطيب الى صلة الارحام والاحسان الى الجيران وعمل الخيرات فى هذه الايام المباركة .

وفى ختام خطبته توجه الى الله عز وجل ان يتغمد الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان والشيخ مكتوم بن راشد والشيخ حمدان بن راشد والشيوخ الذين انتقلوا الى جوار ربهم بواسع رحمته ورضوانه.

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