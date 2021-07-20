حاكم رأس الخيمة يؤدي صلاة عيد الأضحى في مصلى العيد في خزام

المصدر: وام

أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، صباح اليوم صلاة عيد الأضحى بمصلى العيد الكبير في خزام برأس الخيمة.

وأدى الصلاة إلى جانب سموهما عدد من الشيوخ في الإمارة وكبار المسؤولين والشخصيات وجموع المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.

وفي خطبته قال الإمام: "إن يوم العيد هو يوم فرح وسرور ومناسبة للتواد والتراحم والمحبة والاحترام بين الناس، مشدداً على أن ما يواجه العالم من ظروف صحية تحتم على الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي حددتها الجهات المختصة في الدولة ".

ودعا فضيلته في ختام خطبته المولى عز وجل أن يديم على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، موفور الصحة والعافية وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية الخير واليمن والبركات.

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