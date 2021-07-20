الأحبابي: الدفعة الإسكانية الثانية ضاعفت الفرحة

المصدر: (أبوظبي - وام)

رفع فلاح محمد الأحبابي رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

كما تقدم بالشكر على الأوامر الكريمة بصرف الدفعة الإسكانية الثانية.

وأضاف إن هذه المكرمة التي تتزامن مع عيد الأضحى زادت وضاعفت من فرحة المواطنين وأسرهم حيث تحرص القيادة على الاهتمام بالمواطنين وتحقيق كافة احتياجاتهم بما يحقق لهم السعادة.

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