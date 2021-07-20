مغير الخييلي: خطوة لتعزيز رفاه المواطنين

المصدر: (أبوظبي - البيان)

توجه الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع بخالص الشكر على التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» والأوامر الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الهادفة إلى توفير العيش الكريم لتحقيق جودة حياة ينعم بها المواطنون.

وقال: إن هذه الحزمة من القروض السكنية ومجموعة الإعفاءات من القروض للمتوفين والمتقاعدين من ذوي الدخل المحدود، تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الرفاه الاجتماعي للمواطنين في الإمارة، لا سيما أنها تأتي ضمن سلسلة الدعم المتواصل للقطاع الاجتماعي الذي يشكل محوراً بالغ الأهمية.

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