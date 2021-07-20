«دفاع مدني دبي» يسعد الأطفال في مدهش

المصدر: دبي - شيرين فاروق

نظمت الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، فعالية «الإطفائي الصغير»، في عالم مدهش بمركز دبي التجاري العالمي، ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2021، التي تستمر حتى 28 أغسطس المقبل.

واشتملت الفعالية على العديد من الفقرات التعليمية والترفيهية، والتي تفاعل معها الإطفائيون الصغار، في الإرشادات والمسابقات بالحماس في الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالوقاية والسلامة.

وتعرف الصغار على طبيعة عمل رجال الإطفاء والإنقاذ، وخطورة مهامهم الميدانية التي ينفذونها، ومضامين الغايات النبيلة التي يضحون من أجلها لحماية الأرواح والممتلكات، مع عروض تفاعلية حول إرشادات السلامة من الحريق والخطوات العملية للتعامل في مختلف الحالات وطرق استخدام أدوات الإطفاء المنزلية.

وحظي الأطفال بطرق إرشادية إبداعية للتوعية، من خلال الرسم والتلوين في المرسم المخصص لموضوعات السلامة العامة ومخاطر الحرائق، حيث شاركت فرق العمل بالرسم لإنماء الحس الإبداعي لديهم وترسيخ الإرشادات التوعوية في أذهان الأطفال.

وأكد الرائد الدكتور أحمد يوسف الشنقيطي، مدير إدارة الاتصال الحكومي، أن مشاركة الدفاع المدني في مفاجآت صيف دبي 2021، تأتي ضمن استراتيجيته المجتمعية لترسيخ التوعية للسلامة والوقاية من الحرائق، كثقافة سائدة وسلوك متبع بين كافة فئات المجتمع.

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