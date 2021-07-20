شرطة دبي تدعو للالتزام بالإجراءات الاحترازية في العيد

المصدر: دبي - البيان

رفعت القيادة العامة لشرطة دبي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة والمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات كافة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات.

وبهذه المناسبة، دعا معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، كافة أفراد الجمهور إلى الاستمرار في الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، والإبقاء على إرشادات السلامة العامة والتعليمات ذات الصلة من التباعد الجسدي وارتداء الكمامات، سواء في التجمعات العائلية أو في الأماكن السياحية والمراكز التجارية، دعماً للجهود المبذولة في الدولة للوصول إلى مرحلة التعافي.

استعدادات

وأكد معاليه استعداد ضباط وأفراد القيادة العامة لشرطة دبي لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال تكثيف الدوريات على الطرق الداخلية والخارجية للإمارة، وفي الأسواق والمناطق التجارية والأماكن السياحية.

ودعا القائد العام لشرطة دبي مستخدمي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة لتجنب الحوادث المرورية وارتكاب بعض المخالفات الخطرة كالسرعة الزائدة والقيادة بطيش وتهور والتجاوز من كتف الطريق، مؤكداً ضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات التي تحرص شرطة دبي على نشرها في كل الأمكنة والأوقات وعبر كل وسائل الإعلام.

دعوة

كما دعا أولياء الأمور إلى عدم ترك أبنائهم يبتعدون عن أعينهم وتوعيتهم بضرورة التقيد بأنظمة السلامة والأمان في المنازل لتفادي حوادث الحرائق، والابتعاد عن كل ما قد يسلبهم بهجة العيد، والانتباه للطرقات لتجنب حوادث الدهس، وعدم ركوب الدراجات في الشوارع العامة، متمنياً للجميع قضاء إجازة سعيدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

تهنئة

قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وأولياء العهود ونواب الحكام، وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وندعو المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على بلادنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات».

كما تقدم اللواء علي عبد الله بن علوان، قائد عام شرطة رأس الخيمة، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو الشيوخ أولياء العهود وإلى شعب الإمارات، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان، ومزيداً من التقدم والرفعة والازدهار في ظل قيادتنا الرشيدة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز