طحنون بن محمد يهنئ خليفة ونائبه ومحمد بن زايد والحكام

المصدر: (العين - وام )

هنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين.. صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، راجياً المولى عزّ وجلّ أن يعيد هذه المناسبة على سموّه بموفور الصحة والعافية.

كما هنأ سموه، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام بعيد الأضحى المبارك، راجياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليهم وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ دولة الإمارات.

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