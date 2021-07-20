هزاع بن زايد: أعاده الله على قيادة وأهل الإمارات بالعافية

المصدر: (دبي - البيان)

هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو حكام دولة الإمارات، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ودوّن سموه عبر «تويتر»: «أجمل التهاني والتبريكات إلى رئيس الدولة ونائبه والشيخ محمد بن زايد والحكام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليهم وعلى أهل الإمارات والعالم بوافر الصحة والعافية والعطاء والازدهار والأمن والاستقرار. وكل عام وأنتم بخير».

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