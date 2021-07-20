قرقاش: السعودية هي الأصل والعمق والجوهر

المصدر: (دبي ـ البيان)

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الرياض ما هي إلا تجسيد مادي وملموس لتعزيز العلاقات، والمملكة العربية السعودية الشقيقة هي الأصل والعمق والجوهر.

جاء ذلك في تدوينة لمعاليه على حسابه الرسمي في «تويتر»: تعزيز العلاقات الاستراتيجية وتكثيفها في صميم توجهات السياسة الخارجية لدولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية الشقيقة هي الأصل والعمق والجوهر، وزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد إلى الرياض ما هي إلا تجسيد مادي وملموس لهذه الحقيقة.

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