سلطان بن خليفة: حفظ الله الإمارات وأبقاها واحة للمحبة

المصدر: أبوظبي - وام

هنأ سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة.. صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعياً الله عز وجل أن يعيد المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات باليمن والبركات.

كما هنأ سموه، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام بعيد الأضحى المبارك، راجياً المولى أن يعيده عليهم وعلى شعب الإمارات بالخير والبركات، وأن يحفظ دولة الإمارات ويبقيها واحة للمحبة والتسامح والسعادة والعطاء والازدهار.

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