قائد عام شرطة أبوظبي يُهنئ القيادة بعيد الأضحى المبارك

المصدر: أبوظبي - وام

تقدم اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود وإلى شعب الإمارات والأمة العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان، ومزيداً من التقدم والرفعة والازدهار في ظل قيادتنا الرشيدة.

كما قدم اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، أصدق التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وسمو أولياء العهود وإلى المواطنين والمقيمين ومنتسبي القيادة العامة لشرطة أبوظبي من الضباط وضباط الصف والأفراد والمدنيين، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.. سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها وشعبها ويديم عليها نعمة الأمن والرخاء والاستقرار ويبعد عنا الوباء والبلاء عن البلاد والعباد.

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