«صندوق الفرج» ينفذ حملة ومبادرات للإفراج عن محكومين معسرين بمناسبة العيد

المصدر: أبوظبي - وام

نفذ صندوق الفرج التابع لوزارة الداخلية - بمناسبة عيد الأضحى المبارك.. حملة ومبادرات إنسانية بالشراكة مع بنك دبي الإسلامي ومصرف أبوظبي الإسلامي ساهمت في الإفراج عن محكومين معسرين بقضايا مالية وإدخال الفرحة والسعادة على قلوب عدد كبير من أسر نزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية وأبنائهم وذلك بقيمة إجمالية بلغت 9,417,918 درهماً.

وأوضح خليل داوود بدران رئيس مجلس إدارة صندوق الفرج الذي يعمل تحت إشراف وزارة الداخلية.. أن الإنجازات التي تحققت بمناسبة العيد شملت الإفراج عن 103 من المحكومين المعسرين بقضايا مالية، لافتاً إلى أنه تم إطلاق مبادرة «فرجت» بالتعاون مع بنك دبي الإسلامي حيث قدم البنك 5,000,000 «خمسة ملايين» درهم.

وقال إن مصرف أبوظبي الإسلامي تبرع بمبلغ 1,000,000 مليون درهم لدعم المبادرات الاستراتيجية للصندوق كما تم تنفيذ مبادرة «عيديتي» لأبناء النزلاء في المؤسسات العقابية والإصلاحية بمبلغ 60,600 درهم والتي شملت 303 أسر وصرف كوبونات لكسوة العيد لـ303 أسر بقيمة 287,985 درهماً.

ويجسّد الصندوق قيم التسامح والتآخي الراسخة في المجتمع الإماراتي، ويعد واحداً من أبرز النماذج الرائدة للعمل الإنساني المجتمعي التي أسهمت بشكل فاعل في تخفيف وطأة معاناة نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية وأسرهم.

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