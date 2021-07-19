كسوة العيد لـ 47 أسرة متعففة من أسر النزلاء في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

وزعت إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية في القيادة العامة لشرطة الشارقة، وبالتعاون مع الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بوزارة الداخلية «صندوق الفرج» وجمعية الشارقة الخيرية، «كسوة العيد» و«عيدية الأطفال» على 47 أسرة متعففة من أسر نزلاء المؤسسة، والتي تهدف إلى تقديم يد العون والمساعدة للأسر المتعففة لنزلاء المؤسسة، وخصوصاً في غياب معيلهم، وإدخال البهجة والسرور في نفوس أبنائهم.

6 أعوام

وقال العميد أحمد عبد العزيز شهيل، مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة الشارقة: إن إطلاق هذه المبادرة التي استمرت نحو 6 أعوام متتالية، تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على تعزيز المشاركة المجتمعية والتواصل مع الأسر خصوصاً أسر المحكومين من منطلق البعد الإنساني لدور المؤسسة، ودعم المبادرات التي تهدف إلى الاهتمام بأبناء المجتمع، إضافة إلى إدخال الفرحة إلى قلوب الأطفال وزرع الأمل في نفوس أسرهم.

وأشار إلى أن المبادرة شملت 47 أسرة متعففة من أسر النزلاء وبلغت القيمة الإجمالية نحو ‏142 ‏ألف درهم، فيما وزعت عيدية العيد على 160 طفلاً من أبناء النزلاء.

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وأكد العميد شهيل على ضرورة نشر ثقافة رعاية واحتواء أسر النزلاء في أوساط المجتمع، وأهمية تضافر جهود المجتمع كافة في مختلف مؤسساته في العملية الإصلاحية للنزيل، مشيراً إلى العديد من المبادرات والبرامج التي تنفذها إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالتعاون مع الشركاء، بهدف الوقوف بجانب أسرة النزيل، لتخفيف الأعباء المعيشية قدر المستطاع. بغية تعزيز التكافل الاجتماعي للأسر المتعففة.

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