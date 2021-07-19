دعوة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية في الفجيرة

المصدر: الفجيرة-البيان

في إطار حرصه على سلامة المجتمع دعا فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي في إمارة الفجيرة جميع أفراد المجتمع لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كوفيد-19.

ودعا فريق الفجيرة المحلي أفراد المجتمع إلى ضرورة الابتعاد عن التجمعات العامة والزيارات الأسرية لا سيما خلال إجازة عيد الأضحى المبارك والتي تضر جميع فئات المجتمع وبالأخص فئة بركة الدار والأطفال وذلك للحماية من خطر انتشار فيروس كوفيد-19، كما يوصي الفريق باستخدام الوسائل التقنية البديلة للتواصل مع الأهل والأقارب وذلك للحد من تفشي الفيروس في المجتمع.

وقد تم توجيه الفرق المشكلة بمتابعة المخالفات في كافة الأماكن ورصد التجمعات والقيام بتحرير المخالفات وتوقيع العقوبات على المخالفين والمتهاونين في التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية، كما تم تخصيص الرقم 092051218 لتلقي البلاغات المتعلقة بمخالفة تلك الإجراءات.

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