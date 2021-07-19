حمدان المزروعي: عيد الأضحى يحقق التكافل الاجتماعي

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد الدكتور حمدان المزروعي، رئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، على أن عيد الأضحى له دور كبير في تحقيق التكافل الاجتماعي وتقوية الصلات والروابط العائلية في أجواء تحمل البهجة بقدوم العيد المبارك. وقد شدد د. المزروعي على ضرورة الالتزام بالضوابط والتدابير الاحترازية خلال هذه المرحلة كون ذلك يعّد واجباً وطنياً لمواصلة مسيرة الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في هذا المجال.

والتي استطاعت بجهود قيادتها الحكيمة والتزام مؤسساتها وأفرادها أن تقطع شوطاً كبيراً نحو طريق التعافي، وأن تكون سباقة بين دول العالم أجمع بنشر التفاؤل والأمل بقدوم غد أفضل. وتقدم باسم جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك بأصدق التهاني القلبية وأجمل الأماني إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وأولياء العهود، وإلى المواطنين والمقيمين كافة في دولة الإمارات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على العالم أجمع بالخير والبركات.

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