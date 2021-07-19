الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً بوجه عام مغبرا أحياناً نهاراً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية قد تكون ممطرة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية غريية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج

فيما سيحدث المد الأول عند 09:53 والمد الثاني عند 21:34

الجزر الأول عند الساعة 14:31 والجزر الثاني عند الساعة 05:03

بحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج

فيما سيحدث المد الأول عند 17:25 والمد الثاني عند الساعة 07:59

الجزر الاول عند الساعة 12:03 والجزر الثاني عند الساعة 00:50



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 42 31 75 25

دبي 41 32 65 30

الشارقة 42 30 70 35

عجمان 42 32 75 35

أم القيوين 42 30 70 30

رأس الخيمة 41 31 75 25

الفجيرة 44 31 75 25

العين 42 31 65 25

ليوا 43 29 85 25

الرويس 42 31 70 25

السلع 42 30 75 35

دلما 38 32 75 45

طنب الكبرى 36 31 85 40

طنب الصغرى 36 31 85 40

أبو موسى 36 31 85 40

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