محمد بن راشد يهنئ شعب الإمارات وجميع الشعوب العربية والإسلامية بعيد الأضحى

المصدر: دبي البيان

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، شعب الإمارات وجميع الشعوب العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال سموه على حسابه في "تويتر": "في هذا اليوم المبارك.. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.. كما نهنئ شعب دولة الإمارات وجميع الشعوب العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك.. أعاده الله علينا وعليكم بالصحة والسلامة والأمن والأمان والاستقرار."

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