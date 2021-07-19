المصدر: البيان

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، عن قائمة المصليات والمساجد التي ستقام فيها صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2021 في إمارة دبي.

كما قررت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي إقامة صلاة عيد الأضحى في دبي في تمام الساعة 5:57 صباحاً.

وأعلنت الدائرة عن ضوابط إقامة صلاة العيد، موضحةً أن المصليات ستفتح أبوابها قبل الصلاة بـ15 دقيقة، على أن تغلق مباشرة بعد الصلاة.

ولفتت إلى أن مدة صلاة العيد ستكون 15 دقيقة فقط شاملةً الخطبة.

للاطلاع على قائمة مصليات عيد الأضحى المبارك في دبي يرجى الضغط على الرابط هنا

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