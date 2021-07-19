محمد بن راشد: شبابنا العربي ثروة أمتنا وعماد نهضتها

المصدر: دبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن مسيرة التطوير والتحديث في المنطقة متواصلة بقيادة الإمارات، داعياً خريجي «مليون مبرمج عربي» للمشاركة في أكبر تحدٍّ للبرمجة، والتنافس على تطوير مشاريع برمجية مبتكرة بالاعتماد على المهارات والخبرات التي اكتسبوها ضمن منافسة تكنولوجية هي الأضخم من نوعها بالمنطقة، لافتاً إلى أنه سيتم تكريم المتميزين منهم في «إكسبو دبي»، كي يكونوا جزءاً من أكبر حراك معرفي وإبداعي تشهده البشرية تحت فضاء دبي.

وأشار سموه إلى أن شبابنا العربي هم ثروة أمتنا وعماد نهضتها، وهم الذين سيضعون دولهم على طريق المستقبل، والبرمجة والتكنولوجيا والعلوم المتقدمة لَبِنات هذا المستقبل وأدواته الأساسية.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز